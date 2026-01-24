MADRID STIŽE U BEOGRAD NA VODI! Siniša Mali najavio gradnju moderne pijace kakvu Srbija još nije videla: Biće gotova do EXPA 2027! (VIDEO)

Ministar finansija Siniša Mali posetio je Madrid povodom sajma turizma "Fitur", gde se promovišu Srbija i EXPO 2027, i tom prilikom najavio novi projekat za prestonicu.

Mali je obišao jednu od karakterističnih španskih pijaca i istakao da će Beograd na vodi dobiti sličan koncept.

"Davno je prošlo vreme kada su pijace bile samo mesto za nabavku namirnica. To su sada mesta gde se ljudi druže i provode vreme zajedno. Vrlo brzo krećemo u izgradnju slične ovakve pijace u Beogradu na vodi", poručio je ministar.

On je dodao da će nova pijaca u Beogradu biti završena do početka EXPO 2027. godine, te da će biti nova atrakcija za građane i turiste. Uz osmeh je dodao da, s obzirom na količinu hrane na ovakvim mestima, "ovo nije preporučljivo za one koji su na dijeti".

Autor: Dalibor Stankov