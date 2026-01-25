'NISU VAŽNI NIKOME, NI U SVOJIM ZEMLJAMA' Vučić o poseti evroparlamentaraca: Krivo mi je što su naši ljudi posvetili toliku pažnju tome

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je jutros u obraćanju naciji i o poseti evroparlamentaraca.

- Krivo mi je što su naši ljudi i mediji posvetili toliku pažnju, važniji je bio sastanak sa Martom Kos, nego sa svima njima zajedno. Sa svima sam se sastao u Davosu, to nije izazvalo pažnju, nego ovi evroparlamentarci. Oni jedu i ne prestaju da jedu ovi evroparlamentarci, uopšte ne slušaju šta pričaju opozicionari. Ispričaše sve najgore o Srbiji,da pričaju protiv svoje Srbije, zamislite mene da odem na sastanak i da govorim o svojim protivnicima. To su zastrašujuće stvari, to govori o njima.

Na to što su tražili sankcije za Srbiju, Vučić kaže da je svima sve jasno kada neko traži da manje para ode za puteve, pruge, vrtiće, škole i ono što je život za građane, a da se finansiraju Lazović, N1...

- Konačno da ljudi čuju šta je njihov program. A to sa sankcijama personalizovanim, to je posebna neodgovornost i drskost. Niti je to moguće, niti ide na takav način. Zamislite mene da odem u Rusiju ili Emirate ida tražim da nekom zabrane ulaz u zemlju - rekao je predsednik Aleksandar Vučić i dodao:

- Oni Jasenovac nazivaju kontroverznom temom. Tamo nema ništa što nije istorijski dokazano i presuđeno validnim presudama. Postoji mnogo toga što je komunistički režim zataškivao. Neki od igrača koji su igrali iz NDH, neki postali legende jugoslovenskog fudbala. Imate raznih sporova, ali oko Jasenovca je sve jasno, nema igre oko toga. Istorijski podaci su nedvosmisleni, kako vas nije sramota da negde gde je 10 puta manje ljudi stradalo geocid, a ovo kontroverzna tema. Oni ne mogu da se izmaknu navika iz vladavine DOS-a i blokadera, gde su naviknuti da se Jasenovac ne spominje, da se ne održavaj uskupovi, da se pominju srpske žrtve. Oni su mislili da ću da im se dodvoravam kao ovi iz Crne Gore, ovaj narod ima kičmu, ima obraz. Ja da položim cvet u Jasenovcu, to je užasna provokacija. Tako što bih stavio venac ili cvet? Pa što ne ukinete to mesto, posle 20 dana su pozivali da dođu neke, samo je zabranjeno Vučiću. Jer sam ja sve što oni ne žele da budem.

Autor: Iva Besarabić