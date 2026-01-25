PICULIN DRVENI ADVOKAT! Srđan Milivojević, pljuvao Srbiju u Milovim medijima: Naše je da ispunjavamo uslove stranaca (VIDEO)

Srđan Milivojević, predsednik Demokratske stranke (DS), pohvalio se u Milovim crnogorskim medijima da traži sankcije za Srbiju, a potom je branio ustašu Piculu.

- Demokratska stranka je insistirala na personalnim i finansijskim sankcijama - rekao je Srđan Milivojević.

Predsednik DS je potom sramno branio Piculu - kao da je on njegov drveni advokat.

- Ana Brnabić i Aleksandar Vučić ništa nisu naučili na primeru Crne Gore, koja grabi sedam milja na putu ka EU, dok Beograd stalno pravi prepreke. Nismo mi ti koji možemo da odaberemo ko će biti izvestilac o našem napretku ka EU, već da ispunjavamo uslove i ugledamo se na Crnu Goru.

Milivojević je potom još sramnije komentarisao odbijanje Picule da prisustvuje izložbi o Jasenovcu.

- Imali smo pokušaj da gospodina Piculu dočekaju režimski novinari sa "onom" izložbom o Jasenovcu, i tu ih je Picula sa evroparlamentarcima ponizio. Verujemo da će se uvesti sankcije i da će se pojaviti imena ljudi, a potom i lančana reakcija.

Detaljnije u video-snimku ispod teksta.

Autor: Pink.rs