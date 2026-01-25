AKTUELNO

Politika

Evo kako blokaderi odgovaraju na pitanja sugrađana: Politika i program za koji se zalažu zgubidani

Izvor: Pink.rs

Blokaderi koji se predstavljaju kao studenti, zavedeni nekakvom pričom o idealnoj politici, ni sami ne znaju šta žele, dok istovremeno podržavaju zgubidane koji blokiraju normalan život u Srbiji.


Primer toga je "objašnjenje" blokadera koji nisu umeli da odgovore na pitanje o njihovom programu.

Oni su na pitanje da pojasne svoju politiku rekli da "nemaju program", ali i da nemaju komentar o Toninu Piculi, koji je sa evroparlamentarcima nastojao da izbegne izložbu o Jasenovcu u zgradi Narodne skupštine.

Pogledajte kako su odgovarali na jednostavna pitanja, što je mnoge navelo da pomisle da su mladi zavedeni nečim što ne postoji, sa ciljem da sruši aktuelnu vlast.

