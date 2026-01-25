Evo kako blokaderi odgovaraju na pitanja sugrađana: Politika i program za koji se zalažu zgubidani

Blokaderi koji se predstavljaju kao studenti, zavedeni nekakvom pričom o idealnoj politici, ni sami ne znaju šta žele, dok istovremeno podržavaju zgubidane koji blokiraju normalan život u Srbiji.



Primer toga je "objašnjenje" blokadera koji nisu umeli da odgovore na pitanje o njihovom programu.

Oni su na pitanje da pojasne svoju politiku rekli da "nemaju program", ali i da nemaju komentar o Toninu Piculi, koji je sa evroparlamentarcima nastojao da izbegne izložbu o Jasenovcu u zgradi Narodne skupštine.

Studentska lista =šačica izgubljenih koji ni sami ne znaju šta hoće a hoće na vlast.#caosvima pic.twitter.com/qPHPgxNmH4 — Objektivna(Neda Perić) (@objektivna_np) 25. јануар 2026.

Pogledajte kako su odgovarali na jednostavna pitanja, što je mnoge navelo da pomisle da su mladi zavedeni nečim što ne postoji, sa ciljem da sruši aktuelnu vlast.

Oni su na pitanje da pojasne svoju politiku rekli da "nemaju program", ali i da nemaju komentar o Toninu Piculi, koji je sa evroparlamentarcima nastojao da izbegne izložbu o Jasenovcu u zgradi Narodne skupštine.

Pogledajte kako su odgovarali na jednostavna pitanja, što je mnoge navelo da pomisle da su mladi zavedeni nečim što ne postoji, sa ciljem da sruši aktuelnu vlast.