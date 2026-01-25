AKTUELNO

Ana Brnabić oglasila se na Iksu i istakla da je današnja sednica Vlade Srbije još jednom potvrdila, kako navodi, rezultate koje Srbija postiže zahvaljujući radu i inicijativama predsednika Aleksandra Vučića.

- Današnja sednica Vlade Srbije je pokazala, po ko zna koji put, da Srbija postiže rezultate o kakvima nismo mogli ni da sanjamo, prvenstveno zbog stalnog presinga i inicijative Aleksandra Vučića. Zato što on nije zadovoljan prosekom, stagnacijom, statusom kvo, zato što ne želi da dopusti da prođe još jedan dan. Zato što razume izazove i šta donosi budućnost, zato što zna da na tome mora da se radi danas, a pre svega zato što veruje u Srbiju i naš narod i zna da imamo kapacitete da se takmičimo sa najboljima- napisala je Brnabić na nalogu Iks i dodala:

- Zahvaljujući takvom radu, uspeli smo da izgradimo i puteve i pruge, i bolnice i naučno-tehnološke parkove, da konstantno povećavamo plate i penzije, i da budemo u najvišem rangu zemalja u oblasti veštačke inteligencije. Pogledajte ispod samo dva indikatora (povećanje prosečnih plata u Srbiji i smanjenje stope siromaštva) koja odlično pokazuju rezultate politike Aleksandra Vučića i SNS-a. Imamo još mnogo da radimo. Danas je predsednik Aleksandar Vučić postavio jasne prioritete i dao novi tempo- stoji u objavi.

