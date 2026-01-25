Brnabić: Vučić traži da se radi više, da se razmišlja o budućnosti

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je, povodom današnjeg obraćanja predsednika Aleksandra Vučića na tematskoj sednici Vlade Srbije, da su građani mogli da vide da predsednik želi da se radi više, da se razmišlja o budućnosti i da se mora boriti svaki dan.

"I bez tog presinga koji uvek dolazi od predsednika Aleksandra Vučića i u vreme dok je bio i predsednik vlade, mi zaista ne bismo uspeli da imamo sve one rezultate koje smo postigli u poslednjih nekih 12 godina", rekla je Brnabić gostujući na TV Prva.

Ona je podsetila na rezultate koji su postignuti u prethodnom periodu, navodeći da plate rastu, a da se stopa siromaštva smanjuje.

"Vi, takođe, vidite kontinuirano smanjenje stope siromaštva, odnosno rizika od siromaštva, i približavamo se tu proseku u Evropskoj uniji, iako smo u ovom trenutku već značajno bolji od jednog dela država članica Evropske unije. Prosečna penzija u Republici Srbiji od 204 evra 2012. godine na 485 evra u ovom trenutku, idemo na 650 evra kao što smo obećali građanima, kao što smo obećali penzionerima 2027. godine", rekla je Brnabić.

Kada je reč o auto-putevima, dodala je, od 2013. godine izgrađeno je 623 kilometra auto-puteva, a u prethodnih 67 godina izgrađeno je manje od 600 kilometara auto-puteva.

"Vi razumete da je za to potreban ovakav rad i takva posvećenost kao što smo ponovo danas mogli da vidimo od predsednika Aleksandra Vučića", rekla je Brnabić.

Kako je istakla, neophodna je svakodnevna borba.

"Kada si u stolici ministra, kada si u stolici državnog sekretara, direktora javnog preduzeća, predsednika Vlade, predsednika Narodne skupštine, predsednika republike, moraš da se boriš. Od toga zavisi sudbina", rekla je ona.

Na pitanje da li ovakve sednice vlade daju rezultate, Brnabić je odgovorila - apsolutno.

"I ja mislim da treba da ih imamo češće. Ja mislim da je važno da i u ovim teškim vremenima država ponovo pokaže da je jedan tim i da je na istom zadatku. Taj zadatak je bolji život građana Republike Srbije. I ne samo danas, i ne sutra. Već da se mi pripremamo za generacije koje tek treba da dođu", rekla je Brnabić.

Kako je dodala, ovo što je predsednik danas pričao o energetici, to je fantastično poimanje kako će izgledati budućnost i šta ta budućnost donosi.

"Da mi danas moramo da razmišljamo o nuklearnoj energiji, malim nuklearnim elektranama, da mi, ukoliko želimo da nastavimo takav rast i da budemo još bolji, da nastavimo da se takmičimo sa najboljima i najuspešnima i da pobeđujemo, mi danas moramo da razmišljamo o električnoj energiji, zato što mi, kao što je predsednik danas rekao, u martu ove godine puštamo prošireni kapacitet superkomputera. Do kraja godine još jedan superkompjuter. Još najmanje između dva i četiri data centra u naredne dve godine. Nama je to neophodno, ali ne zbog nas koji smo danas na vlasti, nego zbog ovih mladih ljudi ili ove dece koji su danas u srednjim školama i u osnovnim školama. Ali to zavisi od nas", rekla je Brnabić.

Ona je istakla da tako razmišlja ozbiljan i odgovoran predsednik i tako razmišlja ozbiljna i odgovorna vlast.

