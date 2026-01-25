AKTUELNO

'Hvala za još jedno zlato' Vučić čestitao vaterpolistima na velikom uspehu: Sutra ujutru i pare da im se isplate (VIDEO)

Vaterpolisti Srbije osvojili su titulu prvaka Evrope, pošto su večeras u Beogradskoj areni u finalu kontinentalnog šampionata pobedili selekciju Mađarske rezultatom 10:7 (3:2, 2:3, 2:1, 3:1), a na uspehu im je odmah čestitao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Hvala za još jedno zlato - napisao je Vučić uz sledeći snimak!

- Uvek smo nešto sumnjali, brinuli, oni su uvek radili, borili se i obradovali naciju. Reč je o našim vaterpolistima. Ovo je ta lopta kojom su osvojili to zlato i još jednom su pokazali da su najbolji u Evropi. Hvala im za sav trud, rad, entuzijazam, energiju... Vlada odmah sutra ujutru i pare da im se isplate, koje su pošteno zaradili. Živela Srbija - poručio je Aleksandar Vučić.

ZLATO JE NAŠE! Srbija pobedila Mađarsku nakon velike borbe i spektakla u Areni (FOTO+VIDEO)

