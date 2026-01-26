Doc.dr Milan Lazarević, predsednik GO Pokreta za narod i drzavu Niš, objavio je autorski tekst koji prenosimo u celosti.

Politički pamflet prerušеn u “akademsku analizu” je prikladan naziv za nelegalnu i nelegitimnu tvorevinu nazvanu slobodni univerzitet. Po već oprobanom receptu u Šolakovim lažnim medijima i portalima je opet meta doc.dr Milan Lazarević, prof.dr Dušan Sokolović, prof. dr Vladislav Volarević, prof.dr Dejan Antić, ali i profesori i lekari koji su članovi udruženja građana Pokret za narod i državu Niš.

Jadna je i bedna blokaderska logika i kampanja laži, jer narod im ne veruje.

Blokaderi nastavljaju u svom stilu, linč političkih neistomišljenika i pokušaj diskreditacije, naravno bezuspešan, jer brutalne izmišljotine ne mogu negirati rad, red, odgovornost, znanje i struku. Nedostižni rezultati rada stoje iza ovih čestitih ljudi, toliko da nemogu ni da pobroje blokaderi, a politikom mržnje i dehumanizacije neće zavladati.

Blokaderima smeta Fakultet srpskih studija, toliko da se žale Piculi, ustaši koji slavi Oluju i koji je učestvovao u borbenim dejstvima. Piculi u čijoj državi postoji Fakultet hrvatskih studija. Piculi za koga Jasenovac nije genocid, a ustaški pozdrav i Tompsonove pesme o ubijanju Srba su umetnost. Stidite se. Nikada zlo neće pobediti Božiju pravdu.

Dok se oni bore protiv Srbije i ljudi koji brane svoju otadžbinu, mi ćemo ulagati u znanje i marljiv rad, ulagati u budućnost! Živeo Pokret za narod i državu Niš!

Živela Srbija!!!

Autor: Milan Lazarević