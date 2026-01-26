VUČIĆ: Ponosan sam na naše šampione, ova majica će se čuvati u Predsedništvu! (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti putem video snimka na svom Facebook profilu, sumirajući utiske nakon prijema naših zlatnih vaterpolista.

Vidno ponosan, predsednik je pokazao poseban poklon koji je dobio od "Delfina" – majicu sa potpisima svih evropskih šampiona.

"Čuvaćemo je u nadi za svetsko zlato"

Vučić je naglasio da ovaj poklon ima poseban značaj i da će zauzeti važno mesto u zgradi na Andrićevom vencu.

"Ovu majicu sam dobio od šampiona Evrope. Potpisali su se momci i hvala im na tome. Čuvaćemo je ovde u Predsedništvu u nadi da ćemo osvojiti i Svetsko prvenstvo i Olimpijske igre", poručio je predsednik.

On je posebno istakao trud i odricanje koji stoje iza vrhunskog rezultata, ne zaboravljajući one koji su sportistima najveća podrška.

Zahvalnost porodicama: "Hvala im za trud i rad. Mnogo je energije uloženo i hvala njihovim porodicama što su sve to trpeli", rekao je Vučić.

Poruka naciji: "Ponosan na šampione i ponosan na Srbiju koja ume da pozdravi i voli svoje prave šampione", naglasio je Vučić.

Nagrade za šampione: 20.000 evra za zlato

Podsećamo, predsednik je ranije danas ugostio vaterpoliste koji su se popeli na krov Evrope nakon veličanstvene pobede nad Mađarskom rezultatom 10:7. Kao potvrdu da država stoji iza svojih sportista, najavljeno je da će igračima u toku dana biti isplaćene nagrade u iznosu od 20.000 evra.

Predsednik Vaterpolo saveza Srbije, Viktor Jelenić, uručio je predsedniku plaketu i potpisanu majicu u znak zahvalnosti za kontinuiranu pomoć i ulaganje u srpski vaterpolo, koji decenijama unazad donosi najsjajnija odličja našoj zemlji.

