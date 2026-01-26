Mališanima u Prilužju povodom Savindana uručeni paketići koje im je poslao predsednik Vučić

Predstavnici Kancelarije za Kosovo i Metohiju uručili su danas mališanima u Predškolskoj ustanovi „Sveti Konstantin i Carica Jelena“ u Prilužju, povodom Savindana, paketiće u ime predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića.

Prigodne poklone dobiće i mališani u Predškolskoj ustanovi „Maja“ u selu Banje, opština Srbica, kao i u predškolskoj i školskoj ustanovi „Janko Jovićević“ u Goraždevcu.

Pokloni su u ime predsednika Vučića, darovani i višečlanoj porodici Vuković iz Zvečana.

Predsednik Vučić tradicionalno, svake godine tokom prazničnih dana, šalje paketiće deci u srpskim sredinama na KiM.

Autor: Pink.rs