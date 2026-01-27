'SEĆAMO SE OGROMNE PATNJE' Vučić se oglasio na dan sećanja na žrtve Holokausta: Naša je najveća dužnost da budućim generacijama ostavimo svet bez mržnje, podela i sukoba (FOTO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na Međunarodni dan sećanja na žrtve Holokausta i objavio fotorgafiju na kojoj piše "Pamtimo".

- Na Međunarodni dan sećanja na žrtve Holokausta, sećamo se ogromne patnje, ali i hrabrosti svih onih koji su zbog svog porekla brutalno ubijani u ime besmislenih ideala i surovih ciljeva- napisao je Vučić na svom instagrma nalogu.

- Naša je najveća dužnost da budućim generacijama ostavimo svet bez mržnje, podela i sukoba, a posebno da se borimo protiv istorijskog revizionizma i distorzije Holokausta, kojima se negira jedna od najstrašnijih epoha u istoriji čovečanstva. Da se nikada ne ponovi! - poručio je Vučić.



Autor: Jovana Nerić