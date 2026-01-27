VAŽAN SUSRET NA ANDRIĆEVOM VENCU: Vučić sutra sa ambasadorom Rusije Bocan-Harčenkom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra sa ambasadorom Ruske Federacije, Aleksandrom Bocan-Harčenkom, potvrđeno je iz Službe za saradnju s medijima predsednika Republike.

Sastanak će biti održan u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike (Andrićev venac 1) sa početkom u 11.00 časova.

Iako zvanične teme razgovora nisu unapred objavljene, očekuje se da će predsednik i ruski ambasador razmatrati aktuelnu bezbednosnu situaciju, bilateralne odnose dve zemlje, kao i najnovija dešavanja na međunarodnoj političkoj scenoli.

Autor: Dalibor Stankov