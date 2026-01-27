AKTUELNO

Politika

BRNABIĆ ODVALILA BORKA: Neka vam je na čast! – Ogolila prljavu igru blokadera i bivše vlasti

Izvor: Pink.rs/Novosi, Foto: Tanjug/Rade Prelić ||

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić žestoko je odgovorila Borku Stefanoviću, razotkrivši pokušaje bivše vlasti da izazovu haos u zemlji zloupotrebom nezadovoljstva kamiondžija.

"Samo kod nas pozivaju na haos"

Brnabić je tokom skupštinske rasprave povukla jasnu paralelu sa Crnom Gorom, ističući apsurdnu situaciju u kojoj se nalazi Srbija zbog delovanja opozicije.

„Zanimljivo je za građane Srbije da znaju – blokade ne pogađaju samo naše kamiondžije, već i one iz Crne Gore. Ali znate šta nema u Crnoj Gori? Tamo niko ne poziva te ljude da dođu ispred Vlade ili Predsedništva da prave haos. Eto vam još jedne razlike, pa neka vam je na čast“, poručila je Brnabić.

Zloupotreba radi štete državi

Ona je naglasila da su „blokaderi“ iz bivšeg režima spremni na sve kako bi naneli štetu sopstvenoj državi, videći u tome svoju jedinu šansu za političku pobedu. Dok se u regionu problemi rešavaju unutar institucija, srpska opozicija, prema njenim rečima, konstantno priželjkuje slike haosa na ulicama.

Autor: Dalibor Stankov

#Ana Brnabić

#Borko Stefanović

#Opozicija

#Skupština Srbije

#blokade

