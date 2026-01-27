RASKRINKANA VELIKA REŽIJA: Pogledajte lažnu anketu kojom su pokušali da obmanu Srbiju – Europe Elects potvrdio: OVO JE FALSIFIKAT!

Društvenim mrežama u Srbiji munjevito se proširila grafika koja navodno pokazuje drastičan pad vlasti i ubedljivu pobedu ujedinjene opozicije i studenata.

Međutim, ispostavilo se da je reč o potpunoj izmišljotini i grubom falsifikatu usmerenom na obmanjivanje javnosti.

Šta se nalazi na lažnoj slici?

Sporna objava, koju je podelio nalog pod imenom "Reporter" (@savamanaulici), prikazuje grafikon sa logotipom poznate evropske platforme Europe Elects. U njoj se tvrdi:

Da "opozicija raste", a vlast "nema nikakve šanse" ako se studenti i opozicija ujedine.

Prikazan je scenario u kojem zajednička lista studenata i opozicije osvaja neverovatnih 57,8% glasova.

Kao izvor se navodi agencija Sprint Insight, uz podatak da je anketa rađena od 15. decembra do 15. januara 2026. na uzorku od 1430 ispitanika.

Brutalno demantovanje: "Ovo nije naše!"

Organizacija Europe Elects odmah je reagovala i upozorila da su slike falsifikovane.

„Naš tim nikada nije napravio takvu objavu. Slike sadrže naš logo i dizajn, ali su podaci izmišljeni kako bi se širile lažne informacije o istraživanjima u Srbiji“, navodi se u njihovom hitnom saopštenju.

Takođe, agencija Sprint Insight potvrdila je da u tom periodu uopšte nije sprovodila nikakvo istraživanje u Republici Srbiji. Oni su istakli da su materijali "u potpunosti fabrikovani" i da sadrže brojne nedoslednosti u grafičkom prikazu i samim podacima.

Pravne posledice za "fejk" vesti

Zbog neovlašćenog korišćenja imena i logotipa, obe organizacije su najavile mogućnost podnošenja tužbi protiv onih koji su učestvovali u kreiranju i širenju ovih dezinformacija. Stručnjaci upozoravaju da je ovo klasičan primer "farmovanja" angažovanosti na mrežama putem lažnih vesti, koje ciljaju na emocije građana u jeku studentskih protesta.

Europe Elects and Sprint Insight are aware of a falsified Europe Elects post currently circulating Serbian social media covering an alleged @Sprint_Insights poll.



The social media posts contain two falsified images with our logo, design, and watermark, alongside alleged data… pic.twitter.com/NLMdFspA0X — Europe Elects (@EuropeElects) 27. јануар 2026.

Autor: Pink.rs