Vučević: Kao i u vreme Svetog Save, Srbija je izabrala slobodu, a ne podaništvo

Izaslanik predsednika Srbije Miloš Vučević prisustvovao je sinoć svečanoj Svetosavkoj akademiji u Makedonskom narodnom teatru u Skoplju i poručio da je Srbija, kao i u vreme Svetog Save, izabrala slobodu i suverenitet, a ne podaništvo.

“Kao i u vreme Svetog Save, kojeg večeras slavimo i sa našom braćom i sestrama u Skoplju, Srbija je danas izabrala slobodu i suverenitet, a ne podaništvo. Naša Srbija je izabrala da čvrsto korača putem svetosavlja, negujući duhovni, kultnurni i prosvetni identitet utemeljen na učenju Svetog Save, jačajući veru i ljubav prema svojoj otadžbini”, naglasio je Vučević.

Prema njegovim rečima, put svetosavlja je put srpskog naroda i dok se njega budemo držali, nećemo pogrešiti.

“Od svog rođenja do danas, Sveti Sava je osvetlio naše duše, oživeo našu veru, upalio kandilo u Hilandaru koje do danas gori i koje će goreti u svim našim srcima i dušama dok bude Srbije”, poručio je Vučević i dodao da je svetosavlje najbolja odbrana srpskog naroda.

Danas nam je, kako je naglasio, više nego ikad potrebna sabornost da bismo sačuvali mir i stabilnost naše otadžine, da bismo odoleli udarima i izazovima na ovoj geopolitičkoj vetrometini i nastavili da gradimo još bolju budućnost za naš narod i našu Srbiju.

Svečanoj akademiji u Skoplju prisustvovali su i predsednik Vlade Severne Makedonije Hristijan Mickoski, potpredsednik Vlade Severne Makedonije Ivan Stoilković, predsednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović, kao i ministri u Vladi Srbije Nikola Selaković i Đorđe Milićević.

Autor: A.A.