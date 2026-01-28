AKTUELNO

Politika

Potvrđeno strateško partnerstvo: Sastanak šefa srpske diplomatije i ambasadora UAE

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Tanjug/Sava Radovanović ||

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić sastao se danas sa ambasadorom Ujedinjenih Arapskih Emirata u Beogradu, Ahmedom Almenhalijem.

Tokom današnjeg susreta, sagovornici su ponovo potvrdili sveobuhvatno strateško partnerstvo, uspešnu saradnju i snažne prijateljske veze koje povezuju Srbiju i Ujedinjene Arapske Emirate.

Posebna tema razgovora bili su dalji koraci u implementaciji Memoranduma o razumevanju o političkim konsultacijama između ministarstava spoljnih poslova dve zemlje. Podsetimo, ovaj važan dokument nedavno su u Abu Dabiju potpisali šef srpske diplomatije i zamenik premijera i ministar spoljnih poslova UAE, šeik Abdulah bin Zajed al Nahjan.

Autor: S.M.

