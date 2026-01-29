'Zabrinut sam zbog vojnih saveza u regionu' VUČIĆ U DOMU GARDE NA TOPČIDERU: Zadovoljan sam rezultatima Vojske, Srbija želi da sačuva mir

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić danas prisustvuje referisanju o rezultatima analize stanja, operativnih i funkcionalnih sposobnosti Vojske Srbije.

Reč je o izveštaju i analizama o rezultatima u Vojsci Srbije za proteklu 2025. godinu.

- Analiziramo koje nam je oružje i oruđe potrebno, sagledavamo bezbednosno okruženje u regionu, veoma sam zadovoljan - naveo je Vučić i dodao da Srbija želi da sačuva mir, a jedini način je da bude odvraćajući faktor.

On je izrazio zabrinutost kad je reč o stvaranju vojnih saveza u regionu.

- Veoma smo pozitivno ocenili paradu, ozbiljnost pripadnika Vojske Srbije u protekloj godini i govorili smo o vojnom roku tih 75 dana, uskoro ćemo donositi odluke u narednih mesec ili dva dana da li će se krenuti od decembra ili marta, a onda od septembra početi evidentiranje... - rekao je Vučić.

Odgovarajući na pitanja novinara, on je rekao da nije iznenađen ustaštvom u Hrvatskoj, te da je reč o uobičajenoj stvari.

- Ne vidim sreću i ideologiji fašizma i nacizma, Srbi su se protiv toga uvek borili i uvek će se boriti - istakao je predsednik Srbije.

- A što se tiče stajanja na crtu, ja više ne kogu da se kandidujem za predsednika, bio sam dva mandata i ne nameravam da zbog toga menjam Ustav, rekao je Vučić i dodao: Ja ne mogu tim junacima da stanem na crtu voleo bih da mogu a ne mogu, a gospodin Đokić je izuzetan kandidat a oni su favoriti oni će da pobede a mi ćemo da se borimo da ne pobede jer smatramo da bi uništili Srbiju - naveo je on.

Kako je dodao, izuzetno je važno da imamo pravosudni sistem koji će raditi u interesu građana Srbije, a ne protivno svim državnim interesima.

Predsednik Srbije svečano je dočekan na Točideru uz crveni tepih i himnu Srbije "Bože pravde" posle čega je izvršio svečanu smotru Garde i naklonio se trobojci Srbije.

Sastanak je počeo u 9 časova, u Domu Garde na Topčideru.

Autor: D.Bošković