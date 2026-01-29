AKTUELNO

Politika

VUČIĆ O MOGUĆOJ KANDIDATURI REKTORA ĐOKIĆA: Mi ćemo da se borimo da ne pobede jer smatramo da bi uništili Srbiju

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u današnjem obraćanju javnosti osvrnuo se na pisanje dnevnog lista "Danas", koji je konstatovao da će rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić "možda na crtu Vučiću".

- A što se tiče stajanja na crtu, ja više ne mogu da se kandidujem za predsednika, bio sam dva mandata i ne nameravam da zbog toga menjam Ustav - rekao je Vučić i dodao:

- Ja ne mogu tim junacima da stanem na crtu, voleo bih da mogu a ne mogu, a gospodin Đokić je izuzetan kandidat, a oni su favoriti. Oni će da pobede a mi ćemo da se borimo da ne pobede jer smatramo da bi uništili Srbiju.

Autor: D.Bošković

#Aleksandar Vučić

#Srbija

#rektor đokic

POVEZANE VESTI

Politika

VUČIĆ O SASLUŠANJU REKTORA ĐOKIĆA Svi drugi su mu krivi, samo on nije

Politika

'NE TRAŽIMO OSVETU, NEGO PRAVDU' Miloš Pavlović za Pink: Zakon i Ustav moraju da važe podjednako za SVE, pa tako i za rektora Đokića - Država i mi se

Politika

VUČIĆ O NIS-U: U narednih nekoliko dana očekujem važne vesti, nadam se dobre vesti za građane Srbije

Politika

Vučević: Rektor Đokić bi morao da se izjasni u vezi napada na studenta Pavlovića

Politika

'STRAŠNO JE KAKO SU IH ZLOUPOTREBILI' Vučić: Svi će se odreći studenata blokadera kao što je rektor Đokić to uradio

Politika

POTRČKO NATAŠE KANDIĆ Predsednik Vučić o rektoru Đokiću: Kada ga podržava ona, šta biste mogli da mislite o tom čoveku