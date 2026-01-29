Početak suđenja Tačiju u postupku zbog ometanja pravde odložen za 27. februar

Suđenje bivšim pripadnicima tzv. OVK Hašimu Tačiju, Baškimu Smakaju, Isniju Kiljaju, Fadilju Fazljijuu i Hajredinu Kučiju u postupku u kome su optuženi za uticaj na svedoke i ometanje pravde počeće 27. februara umesto 24. februara.

Sudija Kristofer Gosnel delimično je usvojio zahtev odbrane Hašima Tačija i naložio da suđenje u tom postupku počne 27. februara, objavljeno je na sajtu Specijalizovanih veća.

Smakaj, Fazljiu i Kiljaj uhapšeni su 5. decembra 2024. godine na KiM i dan kasnije prebačeni u pritvorsku jedinicu Specijalizovanih veća u Hagu, dok je Tači u pritvoru u Hagu od novembra 2020. godine i u odvojenom postupku mu se sudi po optužnici za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti.

Kiljaj je 10. decembra prošle godine pušten uz kauciju iz pritvora u Hagu, ali je i dalje optuženi u tom postupku.

Hašim Tači, Baškim Smakaj, Isni Kiljaj, Fadilj Fazljiju i Hajredin Kuči optuženi su za uticaj na svedoke i ometanje pravde.

Prema potvrđenoj optužnici, Tači je od 12. aprila do 2. novembra 2023, godine, tokom odvojenih poseta u pritvorskom objektu, pružio Smakaju, Kliljaju, Fazljijuu i Kučiju poverljive informacije o svedocima tužilaštva u postupku koji se protiv njega vodi za ratne zločine, naložio im da utiču na njihovo svedočenje i davao im detaljna uputstva kako da to učine.

Tači se tereti u tri tačke za pokušaj ometanja službenog lica u vršenju službene dužnosti učestvovanjem u zajedničkom delovanju grupe, u četiri tačke za povredu tajnosti postupka i u četiri tačke za nepoštovanje suda.

Fazljiju, Smakaj i Kiljaj se terete u po jednoj tački za pokušaj ometanja službenog lica u vršenju službene dužnosti učestvovanjem u zajedničkom delovanju grupe i u po jednoj tački za nepoštovanje suda.

Kuči se tereti u dve tačke za nepoštovanje suda.

Pred Specijalnim sudom u Hagu u toku je suđenje Tačiju i još trojici bivših vođa tzv. OVK Kadriju Veseliju, Jakupu Krasnićiju i Redžepu Seljimiju po optužnici za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti, a završne reči u tom postupku biće iznete od 9. do 13. februara i potom 16. i 18. februara.