SENATOR SRPSKE VULIN: Zastavi BiH, zemlje koja je odbila da ukaže gostoprimstvo skupu rabina u Sarajevu, i nije mesto u Jerusalimu, ali Srpskoj jeste

Senator Republike Srpske Aleksandar Vulin oštro je reagovao na protestnu notu ministra spoljnih poslova BiH povodom posete Milorada Dodika i delegacije Republike Srpske Izraelu, ističući istorijske veze Srba i Jevreja.

Senator Republike Srpske Aleksandar Vulin oglasio se danas povodom protestne note koju je ministar spoljnih poslova BiH uputio ambasadorki Izraela u BiH zbog posete Milorada Dodika i delegacije Republike Srpske Izraelu.

- Jevreji i Srbi dele stradanje zato njihovi predstavnici imaju obavezu da učvrste veze dva najstradalnija naroda ne samo iz vremena Drugog svetskog rata. Poseta Dodika i delegacije Republike Srpske je morala da bude napadnuta od Sarajeva baš kao što mora biti podržana od svakog kome je stalo do RS i Srba. Reći za srpsku delegaciju da zastupa fašističke vrednosti u Izraelu može izgovoriti samo neko ko se boji da će se svet setiti da je jerusalimski muftija baš u Sarajevu postrojavao SS handžar diviziju u kojoj nije moglo biti sunarodnika Dodika ali jeste sunarodnika Konakovića - rekao je Vulin i dodao:

- Zastavi Bosne i Hercegovine, zemlje koja je odbila da ukaže gostoprimstvo skupu rabina u Sarajevu, i nije mesto u Jerusalimu, ali Srpskoj jeste.

Autor: Iva Besarabić

