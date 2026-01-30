Bruka bez presedana! Žaklina Tatalović poručila: Želimo da nam Severina u Areni peva da su Srbi genocidni

Zašto blokaderi žele da sruše predsednika Srbije Aleksandra Vučića, pokazala je Žaklina Tatalović, tajkunska novinarka i jedna od predvodnica blokadera u Srbiji.

Naime, ona je okačila fotografiju na društvenim mrežama posvećenu hrvatskoj pevaljki Severini Vučković sa natpisom "Tvoje se oči boje ranog proleća", pozvavši je da "napuni Arenu u slobodi".

Ranije, Severina je izjavila da je sada "ispala najgori ustaša rekavši da je u Srebrenici bio genocid, kao što je bio genocid".

Hoćete li da vam u Areni na sav glas peva kako su Srbi genocidni? Žaklina hoće.

I ceo narativ oko svrgavanja legitimnog i demokratski izabranog predsednika Srbije vodi ka tome da Srbija jednog dana, pod jarmom blokadera, prizna da je genocidna.

Podsetimo, hrvatska pevačica koja decenijama pljuvala sve srpsko, veličala "Oluju" i nazivala nas genocidnim narodom, očigledno je svojim postupcima zadovoljila opoziciju i njene pristalice, koji joj na društvenim mrežama pružaju punu podršku, a time pljuju po građanima Srbije.

Autor: A.A.