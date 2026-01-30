AKTUELNO

Politika

'NASTAVIĆU DA RADIM I DA SE BORIM ZA SRBIJU' Moćna poruka predsednika Vučića: Hrabri ljudi moraju da se suočavaju sa kibicerima, onima koji dobacuju (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: WORLD ECONOMICC FORUM/PASCAL BITZ ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je snažnu poruku putem Instagram naloga.

- Hrabri ljudi moraju da se suočavaju sa kibicerima, onima koji dobacuju, onima koji uglavnom ne rade ništa i nemaju hrabrosti da bilo šta preduzmu, ali uvek će da nađu hiljadu stvari protiv svakoga ko će od njih da bude brži, snažniji, vredniji i sve drugo. Tako da ću to i da nastavim da radim - rekao je Vučić u snimku.

- Nastaviću da radim i da se borim za Srbiju! - napisao je predsednik u opisu snimka.

Autor: A.A.

#Aleksandar Vučić

POVEZANE VESTI

Politika

MOĆNA PORUKA PREDSEDNIKA VUČIĆA: Srbija je na svojoj strani, ma koliko se to ne sviđalo Vašingtonu, Briselu, Moskvi, bilo kome!

Politika

Vučić jutros objavio snažnu poruku: Ne razumeju da postoje ljudi koji ŽIVE I BORE SE ZA SRBIJU...

Politika

MOĆNA PORUKA ALEKSANDRA VUČIĆA: Boriću se dok sam živ protiv onih koji žele zlo Srbiji! (FOTO)

Politika

JAKA PORUKA PREDSEDNIKA VUČIĆA: Obratio se građanima, poruka zapalila mraže! Evo šta je poručio! (FOTO)

Politika

'POSLE SVEGA ŠTA SU URADILI NAŠOJ ZEMLJI' Moćna poruka predsednika Vučića: Samo ujedinjeni i snažnijim radom možemo da vratimo Srbiju na put uspeha

Politika

VUČIĆ POSLAO JAKU PORUKU: Srbija nije poklekla, stoji uspravno i nastaviće da vodi slobodarsku politiku