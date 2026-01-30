AKTUELNO

'NEDOPUSTIVA JE POTPUNA OBMANA JAVNOSTI' Vučić na TikToku o zloupotrebi veštačke inteligencije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić na društvenoj mreži TikTok razgovara uživo sa korisnicima te mreže.

On je govorio o veštačkoj inteligenciji.

- Pre svega, ima nešto što se tiče veštačke inteligencije, zloupotrebe i svega drugog... Javno sam ustao i rekao da to ne sme da se radi, nedopustiva je potpuna obmana javnosti i da je neko rekao nešto što nije. Nikada neću dozvoliti da se to upotrebi protiv bilo koga ko drugačije misli i time želim da otvorim jednu vrstu dijaloga sa svima vama - rekao je Vučić na početku i istakao da bi voleo da čuje šta ljudi misle o tome - rekao je Vučić.

