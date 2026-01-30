Vidimo se na sudu! Nevena Đurić oštro reagovala na blokaderske laži (FOTO)

Nеvеna Đurić, potprеdsеdnica Glavnog odbora Srpskе naprеdnе strankе (SNS) reagovala je na nove blokaderske laži.

- Blokaderski poslušnici bez stida lažu i pljuju. Nikada čula nisam za tu firmi, niti bilo kakve veze imam sa tim. A baš ovi koje slepo sledite spadaju među najbogatije i najprljavije u celoj priči. Ovde se laž završava, nastavak sledi na sudu! - poručila je Đurićeva na društvenoj mreži "Iks".

Predsednik Stranke slobode i pravde Kruševac Ivan Mandić pokušao je da predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i ministru odbrane Bratislavu Gašiću "napakuje" narko-aferu nakon jučerašnje zaplene pet tona marihuane u Konjuhu.

Mandić je podelio vest o rekordnoj zapleni droge na svom profilu na "Iksu" i iskoristio je za novi napad na Vučića i Gašića, odnosno kompletan SNS Kruševac.

- U akciji policije, u Konjuhu kod Kruševca zaplenjeno 5 tona marihuane ali se ne objavljuje ko je uhapšen. Možda jer su pitanju lica iz SNS Kruševac povezana sa aktuelnim odbornikom iz grupe Aleksandar Vučić "Kruševac ne sme da stane", je l' tako Dačiću? - naveo je on.

Brzom pretragom interneta lako se dolazi do zaključka da je Mandićeva izjava čista laž, budući da je ministar policije Ivica Dačić odmah nakon vesti o zapleni otkrio ko je uhapšen tokom akcije

Autor: Pink.rs