AKTUELNO

Politika

'E, TO JE UDAR NA OBRAZOVANJE' Oglasio se Milenko Jovanov, razbucao Đokića! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Milenko Jovanov oštro je kritikovao delovanje Vladana Đokića.

- E, to je udar na obrazovanje. Zbog jedne debele zadnjice, njegovog prijatelja uništio je studentske karjere, živote desetinama hiljada dece na Beogradskomu univerzitetu, a onda posledično i na drugim univerzitetima u Novom sadu, Nišu i tako daje - objavio je šef poslaničke grupe SNS u Skupštini Srbije Milenko Jovanov kritikujući delovanje rektora Univerziteta u Beogradu, Vladana Đokića.

Podsetimo, rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić još jednom je iskazao svoju podršku blokaderskom pokretu. Prvi čovek Beogradskog univerziteta - koji odbija sastanke s predsednikom Vlade Srbije i svojim kolegama - pozive na skupove blokadera ne samo da ne odbija, već na njima drži govore. Političke!

Autor: Iva Besarabić

#Milenko Jovanov

#Opozicija

#Vladan Đokić

#blokaderi

#rektor đokić

POVEZANE VESTI

Politika

'NE RADI SE OVDE SAMO O NEZNANJU' Jovanov: To samo ozbiljno poremećena osoba može da uradi

Politika

JOVANOV DEMILIRAO N1 'Da plati lečenje svim ljudima koje su doveli u stanje ovakve psihoze'

Politika

ENIGMA I REBUS UMOTANI U MISTERIJU... Milenko Jovanov reagovao na blamantan snimak: Joj, "elito"

Politika

'BLOKADERI NASTAVLJAJU SA DEHUMANIZACIJOM VUČIĆA' Milenko Jovanov o pretnjama blokadera u Čačku: Primitivni performans

Politika

HIT SNIMAK! Milenko Jovanov ismejao opoziciju snimkom iz 'Kamiondžija': 'Nastavnice, nastavnice' (VIDEO)

Politika

JOVANOV OPLEO PO BLOKADERIMA: Lažovi, nasilnici i Šolakovo smeće!