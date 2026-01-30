'E, TO JE UDAR NA OBRAZOVANJE' Oglasio se Milenko Jovanov, razbucao Đokića! (VIDEO)

Milenko Jovanov oštro je kritikovao delovanje Vladana Đokića.

- E, to je udar na obrazovanje. Zbog jedne debele zadnjice, njegovog prijatelja uništio je studentske karjere, živote desetinama hiljada dece na Beogradskomu univerzitetu, a onda posledično i na drugim univerzitetima u Novom sadu, Nišu i tako daje - objavio je šef poslaničke grupe SNS u Skupštini Srbije Milenko Jovanov kritikujući delovanje rektora Univerziteta u Beogradu, Vladana Đokića.

Podsetimo, rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić još jednom je iskazao svoju podršku blokaderskom pokretu. Prvi čovek Beogradskog univerziteta - koji odbija sastanke s predsednikom Vlade Srbije i svojim kolegama - pozive na skupove blokadera ne samo da ne odbija, već na njima drži govore. Političke!

Autor: Iva Besarabić