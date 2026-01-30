Kompanija EXPO oštro demantovala navode Parandilovića: Ovakve neistine predstavljaju zloupotrebu medijskog prostora

Povodom navoda predsednika stranke „Novo lice Srbije“ i narodnog poslanika Miloša Parandilovića da je za „konkurs za maskote projekta Ekspo potrošeno više od 300 miliona dinara“, kompanija EXPO 2027 d.o.o. Beograd oštro demantuje navedeno, ukazujući da ovakve neistine predstavljaju zloupotrebu medijskog prostora i namerno obmanjivanje javnosti.

Tačan iznos troškova izrade maskota javno je saopšten još u maju 2025. godine, i to je 3.603.255 dinara, a ne 100 puta više kako se netačno tvrdi. Informacije koje su javno dostupne i transparentno komunicirane još pre godinu dana služe upravo da bi javnost bila upoznata sa svime što radimo i smatramo nekorektnim da se javni medijski prostor koristi za neistine i ruženje slike o najvećem događaju sveta 2027. godine.

Beograd, naša prestonica, biće domaćin za više od 130 zemalja sveta, koje su u rekordnom roku potvrdile učešće i „požurile“ da zauzmu mesto svojih paviljona na gradilištu Ekspa 2027 Beograd. Srbija, naša zemlja, će se svetu predstaviti sa svojim idejama, inovacijama, tradicijom, kulturom, i to kroz temu „Igraj za čovečanstvo“, zahvaljujujući kojoj smo pobedili još četiri zemlje u konkurenciji za domaćina.

Upravo sve ove elemente utkali smo u identitet zvaničnih maskota Ekspa 2027 Beograd – Rastka i Milice, čija su imena izabrali građani Srbije. Na velikim međunarodnim događajima, maskote su prepoznatljiva lica i važan kanal komunikacije i simbol događaja, od Vučka iz Sarajeva, Zagija sa Univerzijade, Kura iz Sevilje, ili pak Mjaku Mjakua sa poslednjeg Ekspa u Japanu.

Naše maskote nose jasnu poruku: igra je supermoć koja razvija kreativnost, zajedništvo i nove ideje i izume – kao i one mnogobrojne, do sada predstavljane na međunarodnim izložbama.

U ime Rastka i Milice, i svih nas koji se radujemo što će svet doći u našu zemlju i što će više od 4 miliona građana sveta biti baš naši gosti, pozivamo sve koji imaju nedoumice da pitaju i provere informacije, a posebno pre nego što javnosti iznose neistine.

Idejna rešenja maskota radio je tim kreativnih i posvećenih mladih, talentovanih ljudi iz Galerije 12, među kojima su umetnici, kustosi, arhitekte, programeri, inženjeri i robotičari. Ovaj tim kreativnih eksperata stvara jedinstvena muzejska, galerijska i komercijalna iskustva, kao i digitalne sadržaje i softverska rešenja. Počeli su sa radom pre 25 godina, a danas već izrađuju sjajne izložbene postavke kao što su to bili Sheikh Zayed Grand Mosque Visitor Centre, Abu Dabi, UAE, Muzej budućnosti u Dubaiju, Svetski samit vlada održan u Dubaiju, i razne muzejske postavke okrenute veštačkoj inteligenciji. Trenutno rade na Natural History Museum Abu Dhabi.

Autor: S.M.