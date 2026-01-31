PETAR PETKOVIĆ O TRENUTNOJ SITUACIJI NA KOSOVU: Nećemo dozvoliti Kurtiju prekrajanje izborne volje srpskog naroda

Petar Petković, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, prokomentarisao je na društvenoj mreži "Iks" trenutno stanje na Kosovu i Metohiji i još jednom podvukao da se neće dozvoliti prekrajanje izborne volje srpskog naroda.

- Ali zato Kurtiju ne smeta Rašić, čiji rezultati za CIK nisu sporni i koga je ponovo, na prevaru i uz albanske glasove, ugurao u tzv. parlament. SL će se zato još snažnije boriti za prava srpskog naroda i neće dozvoliti Kurtiju prekrajanje izborne volje srpskog naroda - napisao je Petković na "Iksu".

Kурти наставља с противправним одлукама на штету српског народа. Одлука да чланови Самоопредељења у тзв. ЦИK не признају изборни резултат СЛ удар је на странку која се једина искрено бори за права српског народа и покушај да се поништи воља скоро 43.000 Срба који су гласали за СЛ https://t.co/wYjGqbYoxc — Петар Петковић (@PetkovicPetar) 31. јануар 2026.

Autor: Jovana Nerić