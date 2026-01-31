AKTUELNO

PETAR PETKOVIĆ O TRENUTNOJ SITUACIJI NA KOSOVU: Nećemo dozvoliti Kurtiju prekrajanje izborne volje srpskog naroda

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Petar Petković, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, prokomentarisao je na društvenoj mreži "Iks" trenutno stanje na Kosovu i Metohiji i još jednom podvukao da se neće dozvoliti prekrajanje izborne volje srpskog naroda.

- Ali zato Kurtiju ne smeta Rašić, čiji rezultati za CIK nisu sporni i koga je ponovo, na prevaru i uz albanske glasove, ugurao u tzv. parlament. SL će se zato još snažnije boriti za prava srpskog naroda i neće dozvoliti Kurtiju prekrajanje izborne volje srpskog naroda - napisao je Petković na "Iksu".

Autor: Jovana Nerić

