SRBIJA BIRA PUT ČASTI I OBRAZA! Vučić poslao snažnu poruku građanima: Na to nas obavezuje istorija našeg naroda!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom zvaničnom Instagram profilu "buducnostsrbijeav" i poslao važnu poruku svim građanima Srbije.
Uoči važnog medijskog gostovanja, predsednik je naglasio temeljne vrednosti kojima se država vodi u ovim izazovnim vremenima.
Istorija kao obaveza
Predsednik Vučić je istakao da Srbija u svom delovanju i odlukama bira put dostojanstva:
Srbija bira put časti i obraza.
Na ovakav put nas direktno obavezuje istorija našeg junačkog naroda.
Ova poruka dolazi kao uvertira za današnje gostovanje predsednika Srbije na TV Pink, koje počinje u 11 časova. Očekuje se da će predsednik tokom gostovanja detaljno govoriti o svim aktuelnim i gorućim temama koje se tiču unutrašnje i spoljne politike zemlje.
Autor: Dalibor Stankov