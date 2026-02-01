SRBIJA BIRA PUT ČASTI I OBRAZA! Vučić poslao snažnu poruku građanima: Na to nas obavezuje istorija našeg naroda!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom zvaničnom Instagram profilu "buducnostsrbijeav" i poslao važnu poruku svim građanima Srbije.

Uoči važnog medijskog gostovanja, predsednik je naglasio temeljne vrednosti kojima se država vodi u ovim izazovnim vremenima.

Istorija kao obaveza

Predsednik Vučić je istakao da Srbija u svom delovanju i odlukama bira put dostojanstva:

Srbija bira put časti i obraza.

Na ovakav put nas direktno obavezuje istorija našeg junačkog naroda.

Najava važnog gostovanja

Ova poruka dolazi kao uvertira za današnje gostovanje predsednika Srbije na TV Pink, koje počinje u 11 časova. Očekuje se da će predsednik tokom gostovanja detaljno govoriti o svim aktuelnim i gorućim temama koje se tiču unutrašnje i spoljne politike zemlje.

Autor: Dalibor Stankov