HARČENKO O DUPLIM STANDARDIMA: Dok brane Grenland, na Srbiji lome zube – ovo je prava istina o Rezoluciji 1244!

Ambasador Rusije u Srbiji, Aleksandar Bocan-Harčenko, ocenio je da je tvrdnja zapadnih sila o Kosovu i Metohiji kao „unikatnom slučaju“ velika neistina i prevara.

On je naglasio da je od presudne važnosti da Savet bezbednosti UN nastavi sa redovnim raspravama o situaciji u južnoj srpskoj pokrajini i poštovanju Rezolucije 1244.

„Dupli standardi“ i slučaj Grenlanda

Harčenko je ukazao na to da se nedoslednost zapadne politike najbolje ogleda u poređenju slučaja Grenlanda i Kosova. Dok se u nekim primerima srčano brane principi teritorijalnog integriteta, u slučaju Srbije se primenjuju potpuno drugačija pravila.

Zapad uporno insistira na tome da je Kosovo „unikatni slučaj“, što je prema rečima ambasadora čista prevara.

Cilj Zapada je da se međunarodni poredak ne bazira na pravu, već na pravilima koja se izmišljaju „od slučaja do slučaja“.

Ambasador podseća da je i ranije učestvovao u razgovorima o statusu Kosova i da su tada, kao i danas, postojala brojna teritorijalna pitanja u Evropi koja pobijaju tezu o unikatnosti.

Preispitivanje stavova Evrope?

Na pitanje da li bi evropske zemlje mogle da preispitaju svoje stavove o nezavisnosti tzv. Kosova, Harčenko je izrazio veliku sumnju. On smatra da je teško poverovati u takav obrt, s obzirom na to da Zapad želi poredak zasnovan na pravilima koja niko ne zna i koja se prilagođavaju trenutnim potrebama velikih sila, poput želje SAD da preuzmu Grenland od Danske.

Autor: Dalibor Stankov