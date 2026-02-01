VUČIĆEVO DRAMATIČNO UPOZORENJE: Očekujem udar na Iran u narednih 48 sati! Svet je na ivici, a ovo je plan za Srbiju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izneo je danas frapantne procene o razvoju situacije na globalnom nivou.

Gostujući na televiziji Pink, on je upozorio da se svet nalazi u izuzetno opasnom trenutku i da očekuje velike vojne i političke potrese u najkraćem roku.

"Sledi udar na Iran"

Vučić je povezao aktuelna dešavanja u svetskoj javnosti sa potencijalnim vojnim akcijama, povlačeći paralelu sa istorijskim događajima.

Najava sukoba: „Očekujem u narednih 48 sati udar na Iran i neke druge velike stvari“, naveo je predsednik.

Skretanje pažnje: On je podsetio na slučaj Monike Levinski, ističući da se često, kada se pojave velike afere u medijima (poput aktuelnih Epstinovih dokumenata), donose ubrzane odluke o bombardovanjima i napadima kako bi se fokus javnosti pomerio.

Ubrzanje odluka: „Da li će ovo da ubrza neke odluke, gotovo sam siguran“, istakao je Vučić.

Prioriteti Srbije: Mir i EXPO 2027

Uprkos katastrofičnim prognozama za svetsku scenu, predsednik je naglasio da Srbija mora ostati fokusirana na sopstveni razvoj i očuvanje stabilnosti.

Čuvanje mira: Opredeljenost Srbije da sačuva mir je, prema Vučićevim rečima, od presudnog značaja u ovim uslovima koji nisu nimalo jednostavni.

Ekonomija i infrastruktura: Predsednik je postavio 1. decembar kao ključni datum za završetak obaveza po pitanju projekta EXPO.

Izgradnja zemlje: Nastavlja se intenzivan rad na putevima i prugama, jer ova godina mora biti ekonomski najvažnija za Srbiju.

Autor: Dalibor Stankov