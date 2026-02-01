VUČIĆ UPUTIO SAUČEŠĆE ERDOGANU POVODOM TEŠKIH SAOBRAĆAJNIH NESREĆA U TURSKOJ: Narodu Turske upućujem izraze solidarnosti u ovim teškim trenucima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je saučešće turskom predsedniku Redžepu Tajipu Erdoganu zbog saobraćajnih nesreća u Turskoj.

- Sa tugom sam primio vest o teškim saobraćajnim nesrećama u Turskoj - poručio je Vučić i dodao:

- Predsedniku i porodicama stradalih upućujem iskreno saučešće, a narodu Turske izraze solidarnosti u ovim teškim trenucima. Povređenima želim brz oporavak.

Podsetimo, najmanje 16 ljudi je poginulo, a više desetina povređeno u dve odvojene saobraćajne nesreće koje su se dogodile u blizini Antalije, kada se prevrnuo putnički autobus, i u provinciji Burdur, gde su se direktno sudarila dva automobila.

Са тугом сам примио вест о тешким саобраћајним несрећама у Турској. Председнику @rterdogan и породицама страдалих упућујем искрено саучешће, а народу Турске изразе солидарности у овим тешким тренуцима. Повређенима желим брз опоравак. — Александар Вучић (@predsednikrs) 01. фебруар 2026.

U teškoj saobraćajnoj nesreći u turskoj provinciji Antalija, kada je putnički autobus sleteo s puta i prevrnuo se nakon što vozač nije uspeo da savlada krivinu, poginulo je najmanje devet ljudi uz veći broj povređenih.

Istog dana, u drugoj teškoj saobraćajnoj nesreći, na putu Antalija-Isparta, u provinciji Burdur, sedam osoba je poginulo, a pet je povređeno u direktnom sudaru dva automobila.

Autor: A.A.