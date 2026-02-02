SRBIJA KROČILA U BUDUĆNOST: 'Dobro jutro, predsedniče!' Roboti dočekali Vučića, u toku sastanci o ključnim tehnološkim ulaganjima (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje istorijskoj prezentaciji kineske kompanije "AGIBOT Innovation" u Kineskom kulturnom centru na Novom Beogradu.

Odmah po dolasku, predsednika je dočekao robot koji ga je pozdravio rečima: "Dobro jutro, predsedniče", što je izazvalo oduševljenje prisutnih.

Kineski stručnjaci predstavili su predsedniku široku gamu svojih proizvoda, uključujući i specijalizovane robote u obliku malih i velikih pasa, koji se koriste za različite namene – od industrije do bezbednosti.

Nakon spektakularnog performansa robota, Vučić će održati ključne sastanke sa predstavnicima giganata "Minth group" i "AGIBOT innovation". Ovi razgovori su od presudnog značaja za dalji dolazak vrhunske tehnologije i investicija u Srbiju.

Autor: Dalibor Stankov