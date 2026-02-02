Linta: Ne plašim se pretnji smrću jer se borim za pravdu prognanih Srba

Predsednik Saveza Srba iz regiona i narodni poslanik Miodrag Linta izjavio je danas da se ne plaši pretnji smrću koje su mu upućene na društvenim mrežama, jer se kako je naveo bori za pravdu prognanih Srba i karakter rata devedesetih godina prošlog veka i dodao da smatra da je to ispravno.

Prema njegovim rečima, otvorene ustaške snage prete smrću na društvenim mrežama zbog njegove uporne i dosledne borbe za istinu o karakteru rata devedesetih godina prošlog veka i ustašizaciji hrvatske države, zbog borbe za pravdu za srpske žrtve i zbog borbe za ljudska prava prognanih Srba i drugih oštećenih građana.

On je posebno naglasio da se ne plaši pretnji smrću zato što veruje u ono što radi i siguran je da je to što radi ispravno, saopšteno je iz Saveza Srba iz regiona.

Kako je navedeno, neke od mnogih pretećih poruka upućene Linti na društvenim mrežama su: "Tebe Linta valja likvidirati. Da li si razmišljao ikada o tome da se to može dogoditi?", "Mi ćemo se Hrvati sećati grešaka što nismo pobili tebe i takve poput tebe kad smo imali priliku", ", "Linta, šteta što taj holokaust tebe nije zakačio možda drugi put neće promašiti voleo bih da ja budem tvoj mentor", "Linta, ti si odavno mrtav samo još nisi pokopan" i dr.

Linta je naglasio da ustaške snage šire besnu mržnju, isključivost i nasilje prema njemu jer se kako je naveo, uporno i dosledno bori za nespornu istinu da je proustaški režim Franje Tuđmana izvršio agresiju na Jugoslaviju i srpski narod s ciljem stvaranja etnički čiste hrvatske države, da je Domovinski rat agresorski i zločinački rat i nastavak ustaške borbe iz vremena NDH, da su krajiški Srbi bili prinuđeni da se brane i vode odbrambeni rat da im se ne bi ponovio genocid, da naredbodavci i počinioci masovnih zločina nad Srbima nisu odgovarali, da Hrvatska odbija da prizna srpske žrtve i da se podignu spomen obeležja na mnogim stratištima na kojima su mučeni i ubijani srpski civili i ratni zarobljenici.

Takođe, bori se za to da Hrvatska mora da vrati imovinska i stečena prava prognanim Srbima, da je u NDH počinjen genocid nad Srbima, da treba zabraniti koncerte vodeće hrvatskog i evropskog fašiste pevača Marka Perkovića Tompsona, da su pozdrav "Za dom spremni" i šahovnica sa prvim belim poljem" koja je bila zvanični grb u NDH, ustaški simboli koje treba zabraniti posebnim zakonom i sve one koji ih koriste sankcionisati visokim novčanim kaznama, da su Jasenovac, kompleks logora Gospić-Jadovno-Pag, Jastrebarsko, Sisak i mnogi drugi logori bili logori smrti i da treba sankcionisati sve one koji ih negiraju, kao i da se sankcionišu svi oni koji veličaju genocidni ustaški režim, genocidnu NDH i ustaške zlikovce, istaknuto je u saopštenju.

Autor: Marija Radić