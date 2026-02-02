VUČIĆ NAJAVIO: Srbija će na sledećoj vojnoj paradi predstaviti na hiljade naoružanih robota

Predsednik Aleksandar Vučić najavio je danas da će Srbija na sledećoj vojnoj paradi predstaviti na hiljade naoružanih robota, pošto će ove godine započeti njihovu proizvodnju, kao i da će za to tražiti podršku Kine od predsednika Si Đinpinga.

"Meni je zapao jedan detalj na prezentaciji (robota kompanije AGIBOT) - čim su rekli da oni imaju i one veće koji mogu da nose po 100 kilograma, pošto ovi mogu da nose 10, 20, 30 kilograma, što znači da mogu da nose kamere, mogu da rade, što oni već i rade u Kini: granične kontrole, imate ih na točkovima po putu, imate ih bez točkova da mogu da preskaču, da rade sve što stignu, a možete i da ih naoružate. Tako da sledeća naša vojna parada, imaćemo hiljade robota, naoružanih, tako da svoju zemlju obezbedimo dodatno", istakao je Vučić.

Vučić je to izjavio u Kineskom kulturnom centru gde je prisustvovao prezentaciji robota kompanije AGIBOT Innovation.

"Ali ja to sve moram da molim predsednika Sija kad ga budem video, nadam se da će predsednik Si kao iskreni prijatelj Srbije da nam po tom pitanju pomogne. Ljudi, da ste videli prezentaciju koju sam ja video, svi biste se smejali od uveta do uveta. A mi ćemo to da im pokažemo kad mi rešimo naše probleme za jednu desetak, 15 dana da probamo i za Sretenje da vam pokažemo - nećete moći da verujete. Ako mi uspemo da rešimo naše probleme, šta je to što ćemo u Srbiji da radimo", rekao je Vučić.

Autor: Pink.rs