SKANDALOZNO OTKRIĆE: Bojović tragediju u Novom Sadu u zvaničnom izveštaju nazvao 'manjim incidentom' – ni reči o 16 žrtava!

Novi detalji o postupanju odgovornih nakon tragedije na Železničkoj stanici u Novom Sadu izazvali su pravi potres u javnosti.

Dr Uglješa Mrdić, narodni poslanik i predsednik Odbora za pravosuđe, izneo je šokantnu dokumentaciju koja otkriva kako je Nebojša Bojović, tadašnji prvi čovek Skupštine „Infrastrukture železnice Srbije“, opisao nesreću u kojoj je stradalo 16 ljudi. U zvaničnom izveštaju od 30. januara 2025. godine, Bojović je pogibiju građana sveo na svega tri šture rečenice, bez ijednog pomena žrtava, porodica ili istrage o odgovornosti.

„U železničkoj stanici Novi Sad došlo je do pada betonske nadstrešnice. Železnički saobraćaj je u prekidu. U toku su aktivnosti na izradi Elaborata“, navodi se u dokumentu pod brojem 5/2025-588-230.

Mrdić ističe da je ovakav izveštaj „besraman“ i da služi isključivo za prikrivanje lične odgovornosti Bojovića, koji je, uz Milutina Miloševića, potpisao da je stanica bezbedna. Prema Mrdićevim rečima, umesto da snosi posledice, Bojović je kao prorektor Beogradskog univerziteta koristio ovu tragediju za pokušaj „obojene revolucije“ i rušenje vlasti, dok ga od pravde navodno štiti blizak prijatelj, tužilac za organizovani kriminal Mladen Nenadić.

Ove optužbe bacaju novo svetlo na institucionalni odgovor nakon pada nadstrešnice. Dok javnost traži pravdu za 16 izgubljenih života, Mrdić tvrdi da „kafaniski drugovi“ u vrhu pravosuđa i univerziteta uporno ignorišu dokaze i Bojovićeve potpise na ključnim dokumentima o rekonstrukciji pruge. „To je Srbija kakvu su pokušali da stvore – Srbija u kojoj njihov drug može da potpiše bilo šta, da se podsmeva nesreći i da nikada ne odgovara“, zaključuje Mrdić u svom reagovanju.

Autor: Dalibor Stankov