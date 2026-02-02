AKTUELNO

Vulin: Srbi hoćemo na more u Hrvatsku, Srbi hoćemo u EU?

Izvor: Pink.rs, Foto: Privatna arhiva ||

Povodom nastupa Marka Perkovića Tompsona na dočeku hrvatskih rukometaša u Zagrebu, oglasio se Aleksandar Vulin.

- Punopravna članica Evropske unije Hrvatska, u svojoj prestonici Zagrebu, ponosna na svoju ustašku prošlost, sadašnjost i budućnost slavila je kako jedino zna, uz ustaške pesme i mržnju prema Srbima. Ne znam čemu se Srbi čude, šta se to desilo što se u Hrvatskoj ne dešava svakog dana i što se neće dešavati i ubuduće? Srbi hoćemo na more u Hrvatsku, Srbi hoćemo u EU, Srbi šta vam nije jasno? - poručio je Aleksandar Vulin povodom nastupa Marka Perkovića Tompsona na dočeku hrvatskih rukometaša u Zagrebu.

Autor: Jovana Nerić

