DIPLOMATSKI DAN U PALATI SRBIJA: Predsednik Vučić prima akreditivna pisma ambasadora Ukrajine, Indije, Angole i Japana

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primiće danas akreditivna pisma novoimenovanih ambasadora četiri zemlje, saopštila je Služba za saradnju s medijima predsednika.

Svečana ceremonija počeće u 10.00 časova u Palati "Srbija", gde će predsednik zvanično poželeti dobrodošlicu diplomatama koji započinju svoj mandat u našoj zemlji.

Prema protokolarnom rasporedu, akreditivna pisma predsedniku Vučiću prvi će predati novoimenovani ambasador Ukrajine, Oleksandr Litvinenko. Nakon njega, uslediće sastanci sa ambasadorom Indije, Abišekom Šuklom, ambasadorom Angole, Eduarduom Filomenom Barberom Leirom Oktaviom, kao i ambasadorom Japana, Naohirom Cucumijem.

Ovi susreti predstavljaju važan korak u jačanju bilateralnih odnosa Srbije sa ključnim partnerima, pokrivajući širok spektar saradnje – od političkih i bezbednosnih pitanja do ekonomskih veza sa vodećim silama Azije i tradicionalnim prijateljima sa afričkog kontinenta.

Autor: Dalibor Stankov