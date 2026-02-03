AKTUELNO

Politika

DIPLOMATSKI DAN U PALATI SRBIJA: Predsednik Vučić prima akreditivna pisma ambasadora Ukrajine, Indije, Angole i Japana

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primiće danas akreditivna pisma novoimenovanih ambasadora četiri zemlje, saopštila je Služba za saradnju s medijima predsednika.

Svečana ceremonija počeće u 10.00 časova u Palati "Srbija", gde će predsednik zvanično poželeti dobrodošlicu diplomatama koji započinju svoj mandat u našoj zemlji.

Prema protokolarnom rasporedu, akreditivna pisma predsedniku Vučiću prvi će predati novoimenovani ambasador Ukrajine, Oleksandr Litvinenko. Nakon njega, uslediće sastanci sa ambasadorom Indije, Abišekom Šuklom, ambasadorom Angole, Eduarduom Filomenom Barberom Leirom Oktaviom, kao i ambasadorom Japana, Naohirom Cucumijem.

Ovi susreti predstavljaju važan korak u jačanju bilateralnih odnosa Srbije sa ključnim partnerima, pokrivajući širok spektar saradnje – od političkih i bezbednosnih pitanja do ekonomskih veza sa vodećim silama Azije i tradicionalnim prijateljima sa afričkog kontinenta.

Autor: Dalibor Stankov

#Aleksandar Vučić

#Ambasador Ukrajine

#akreditivna pisma

#ambasador Indije

#ambasador Japana

#ambasador angole

#diplomatija

#palata srbija

#predsednik Srbije

POVEZANE VESTI

Politika

Vučić danas prima akreditivna pisma sedam ambasadora

Politika

Vučić danas prima akreditivna pisma pet novih ambasadora u Srbiji

Politika

Vučić sutra prima akreditivna pisma novoimenovanih ambasadora

Politika

PREDSEDNIK DANAS U PALATI SRBIJA: Vučić prima akreditivna pisma novoimenovanih ambasadora Kanade i Holandije!

Politika

Vučić danas prima akreditivna pisma petoro novoimenovanih ambasadora

Politika

TAČNO U 10 SATI U PALATI SRBIJA: Predsednik Vučić prima akreditivna pisma više ambasadora u Srbiji