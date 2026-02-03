VUČIĆ PRIMIO AKREDITIVE NOVOIMENOVANOG AMBASADORA INDIJE: Naglasio sam značaj naših tradicionalno prijateljskih odnosa, utemeljenih na bliskim vezama uspostavljenim još u vreme Pokreta nesvrstanih zemalja

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je akreditivna pisma novoimenovanog ambasadora Republike Indije Abišeka Šukle.

- Poželeo sam ambasadoru Šukli uspešan mandat u Srbiji uveren da će svojim angažovanjem dati značajan doprinos daljem unapređenju ukupnih odnosa između Srbije i Indije. Naglasio sam značaj tradicionalno prijateljskih odnosa Srbije i Indije, utemeljenih na bliskim vezama uspostavljenim još u vreme Pokreta nesvrstanih zemalja - napisao je Vučić na instagramu Buducnostsrbijeav i dodao:

- Tokom razgovora sa ambasadorom Šuklom, iskazao sam opredeljenost Srbije za dalji razvoj sveobuhvatne i obostrano korisne bilateralne saradnje sa Indijom uz intenziviranje političkog dijaloga, kao i dalje povećanje obima trgovinske razmene i roba i usluga sa Indijom.

- Posebno sam ukazao na zainteresovanost Srbije da pruži aktivni doprinos odgovornom i etičkom razvoju veštačke inteligencije i digitalnih tehnologija u saradnji sa Indijom kao jednim od globalnih lidera u IT sektoru, uvereni da će takvo partnerstvo dodatno osnažiti odnose naših zemalja u novoj tehnološkoj eri. Srbija vidi Indiju kao pouzdanog i strateškog partnera u povezivanju inovacionih ekosistema, istraživačkih centara i univerziteta, kao i u razmeni stručnjaka, znanja i mladih talenata, što predstavlja snažan osnov za dugoročni razvoj i saradnju - zaključio je Vučić.

