Danas sednica Skupštine grada Novog Sada, evo šta je na dnevnom redu

U Novom Sadu danas će biti održana sednica Skupštine grada, a na dnevnom redu je oko 20 tačaka, među kojima je predlog za izmenu i dopunu Plana generalne regulacije novog gradskog centra sa okruženjem kao i Predlog odluke o izradi plana generalne regulacije kompleksa fabrike vode.

Šta je na dnevnom redu

Pred odbornicima je o Predlog plana generalne regulacije rekreativnog područja "Štrand-Kabel" u Novom Sadu - lokalitet zelene površine uz kompleks Štranda.

Na dnevnom redu je i Predlog odluke o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenog mesta Veternik (lokalitet kompleksa SPC Sv. Simeon Mirotočivi), Predlog odluke o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije Sremske Kamenice sa okruženjem, Predlog programa sprovođenja mera tehničke zaštite na kulturnim dobrima i dobrima koje uživaju prethodnu zaštitu u Gradu Novom Sadu.

Razmatraće se i Predlog lokalnog akcionog plana politike za mlade Grada za period od 2026. do 2030. godine.

Pored ostalog raspravljaće se i o Predlogu rešenja o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada Apotekarskoj ustanovi Novi Sad, Predlog rešenja o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada Autonomnoj pokrajini Vojvodini za potrebe Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad, bez naknade, Predlog odluke kojom se predlaže otuđenje neizgrađenog građevinskog zemlišta u javnoj svojini Republike Srbije u javnu svojinu Grada Novog Sada, neposrednom pogodbom, bez naknade.

Na dnevnom redu je Predlog rešenja o davanju saglasnosti za organizovanje izdvojenog odeljenja Osnovne muzičke škole "Josip Slavenski" u prostorijama Osnovne škole "Jovan Jovanović" u Đurđevu, Izveštaj o stanju bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Grada Novog Sada za period januar-jun 2025. godine, Predlog odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća "Parking Novi Sad".

Autor: D.Bošković