Đurić: Unmik mora ostati angažovan po svim značajnim pitanjima u AP Kosovu i Metohiji

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić razgovarao je danas sa specijalnim predstavnikom generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i novim šefom Unmika Peterom Dueom i tom prilikom je upozorio na situaciju u južnoj pokrajini i ukazao da Unmik mora ostati angažovan po svim pitanjima od značaja u nesmanjenom obimu i sa neizmenjenim mandatom.

Poželevši sagovorniku uspeh u obavljanju ove značajne funkcije, Đurić je ocenio da imperativ delovanja međunarodne zajednice na Kosovu i Metohiji treba da bude očuvanje multietničkog karaktera Kosova i Metohije, što je, nažalost, dovedeno u pitanje stalnim i sve većim pritiscima na Srbe, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova.

Đurić je istakao da Srbija pridaje izuzetnu važnost delovanju Unmika, naglasivši da je ključno nastaviti angažovanje te misije u cilju doslednog sprovođenja Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN.

Šef srpske diplomatije je, takođe, izrazio očekivanje da će se nastaviti praksa redovne i sadržajne komunikacije po svim pitanjima od važnosti za dalje delovanje Unmika na KiM.

Informišući sagovornika o najnovijim potezima prištinskih vlasti, Đurić je izrazio ozbiljnu zabrinutost ukupnom situacijom na Kosovu i Metohiji, te još jednom ukazao da Unmik mora ostati angažovan po svim pitanjima od značaja u nesmanjenom obimu i sa neizmenjenim mandatom.

Đurić je ponovio da Srbija očekuje od međunarodne zajednice da osigura sva prava i punu bezbednost Srba, kako bi se predupredio njihov progon sa Kosova i Metohije izazvan jednostranim potezima režima u Prištini.

Ministar Đurić je podvukao da je za Srbiju od velike važnosti da se zadrži kontinuitet i dinamika sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Unmiku u otvorenom formatu, kako bi javnost bila pravovremeno i adekvatno informisana o bezbednosno osetljivoj situaciji na KiM.