Hag: Mehanizam odbio uslovno puštanje na slobodu Milana Martića

Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične tribunale u Hagu odbio je prevremeno puštanje na slobodu Srbina Milana Martića, saopšteno je danas iz tog suda.

Odluku i obrazloženje, sadržano na 20 gusto kucanih stranica, potpisala je predsednica Mehanizma Grasijela Gati Santana.

Predsednica Mehanizma je naložila da Odluka što pre bude dostavljena vlastima Estonije, gde Martić služi zatvorsku kaznu, Srbije i tužiocu .U obrazloženju se navodi da je Mehanizam u maju prošle godine od Estonije obavešten da je Martić stekao uslov za prevremeno puštanje na slobodu.

Milan Martić (72) je bivši policijski inspektor, srpski političar i predsednik Republike Srpske Krajine. Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (ICTY) je 2007. godine osudio Martića na 35 godina zatvora zbog zločina protiv čovečnosti i ratnih zločina, uključujući granatiranje Zagreba. Martić je bio ministar odbrane, ministar unutrašnjih poslova i predsednik RSK (1994–1995). Optužen je 1995., a 2007. godine proglašen je krivim za progone, ubistva, mučenja i bezobzirno razaranje naselja.

Presuda je obuhvatila i odgovornost za raketne napade na Zagreb, u maju 1995. godine. Nakon bekstva iz Hrvatske 1995. godine, Martić se predao i prebačen je u Hag 2002. godine, gde je osuđen nakon dugotrajnog suđenja. Martić je rođen 18. decembra 1954 godine u kninskom naselju Žagroviću, u Hrvatskoj.

