Vučić: Srbija čvrsto na EU putu, kupuje gas od Rusije, ali planira nabavke i od EU

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u jučerašnjem intervjuu za Rojters da će Srbija nastaviti da kupuje velike količine gasa od Rusije, ali da i dalje ostaje čvrsto na evropskom putu, kao i da planira da obezbedi 500 miliona kubnih metara gasa godišnje, što je petina naših ukupnih potreba, kroz mehanizam zajedničke nabavke gasa Evropske unije.

Vučić je rekao da Srbija uveliko diverzifikuje svoje snabdevanje energijom i da je već u pregovorima o kupovini prirodnog gasa kroz zajedničke nabavke EU kao i toj inicijativi priključila prošle godine.

Rojters navodi da je Srbija balkanska zemlja koja želi da se pridruži EU i jedan od retkih preostalih kupaca ruskog prirodnog gasa u Evropi pošto više od 80 odsto zaliha nabavlja od Rusije.

Vučić je rekao u intervjuu u Predsedništvu Srbije, kako je navedeno, da razume politiku EU prema ruskoj energetici i dodao da Srbija mora da prilagodi svoje energetske politike zahtevima i očekivanjima Brisela.

"I dalje ćemo imati velike količine ruskog gasa, ali sve više uzimamo od Evropljana", istakao je Vučić.

On je dodao da Srbija već kupuje gas iz Azerbejdžana preko Bugarske, a da bi gradnja gasovoda ka Severnoj Makedoniji, koji bi omogućio pristup tečnom prirodnom gasu iz Grčke, trebalo da počne ove godine.

Takođe, dodao je da je planirano da gradnja gasovoda ka Rumuniji bude završena 2027. godine.

Ovo je velika diverzifikacija, istakao je Vučić.

"Znamo šta EU planira u vezi sa svim vrstama zabrana ruskog energetskog prisustva u Evropi i moramo da se prilagodimo i uskladimo našu energetsku politiku određenim zahtevima i molbama onih koji su veoma moćni. Još uvek imamo veoma povoljnu cenu u našem kratkoročnom aranžmanu sa Rusijom i to je dobro za srpski narod, ali moraćemo da se prilagodimo uslovima koje EU predlaže ili nameće", rekao je Vučić.

Rojters podseća da se kompanija NIS čiji je većinski vlasnik Gaspromnjeft našla pod američkim sankcijama i da se očekuje njena prodaja mađarskom MOL-u.

Vučić je rekao da je Srbija pod njegovim vođstvom posvećena pridruživanju EU, kao i da se srpska ekonomija poboljšala, životni standard povećao, a smanjio nivo javnog duga.



"To su činjenice. Upravo smo prešli 1.000 evra kao prosečnu platu u Srbiji. Penzije su na vrhuncu i rašće u godinama koje dolaze. I to je nešto o čemu razmišljam i o tom planu razvoja do 2035. godine. Ako ste ozbiljna zemlja morate nešto da planirate i napravite pravi program koji možete da ponudite ljudima", istakao je Vučić.

Vučić je ponovio da je Srbija čvrsto na evropskom putu i da je spremna da sprovede reforme.

"Zamolio sam kolege u Vladi Srbije da preduzmu neophodne tehničke korake, ali ne samo tehničke, već i suštinske političke i pravne reforme u ovoj zemlji da bismo se približili EU", istakao je Vučić.

Nema sumnje, dok sam predsednik, Srbija će biti na svom EU putu, poručio je Vučić.

On je odgovarajući na kritike koje se mogu čuti povodom reforme pravosuđa rekao da je država spremna "pažljivo da ispita" set pravosudnih zakona sa evropskim institucijama.

Dodao je i da "nije zadovoljan" naporima da se korupcija iskoreni u zemlji.

"Radi se o korupciji u našim državnim institucijama, koja uključuje i političare", kazao je Vučić.

Kada je reč o protestima u Srbiji, Vučić je rekao da iza njih stoje bezbednosne službe stranih zemalja uključujući one iz susedne Hrvatske i Albanije, kao i sa tzv. Kosova, sa ciljem rušenja vlasti u Srbiji.

On je kazao da će ove godine raspisati vanredne izbore, kao i da nije siguran čime će se u budućnosti baviti, ali nije odbacio mogućnost da bude i dalje prisutan u politici ili da se kandiduje za funkciju premijera.

"Voleo bih da budem manje angažovan u politici ili da se uopšte ne bavim politikom, ali briga o mom nasleđu bi mogla zahtevati neku vrstu angažovanja, videćemo", zaključio je Vučić.

Autor: D.Bošković