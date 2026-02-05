Beriša: Savez Hrvatske, Albanije i Autonomne pokrajine Kosova i Metohije formiran da bi se izvršili pritisci na Beograd

Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Demo Beriša izjavio je danas da je vojni savez između Hrvatske, Albanije i AP Kosova i Metohije formiran da bi se izvršili pritisci na Beograd.



Beriša je rekao da zemlje u okruženju pripadaju NATO paktu, dok je KFOR prisutan na prostoru Kosova i Metohije i dodao da zbog toga ne postoji razlog za formiranje takvog saveza.

"Nema tu dvojbe da postoji neka treća ili peta strana. Postoji samo jedna strana, to je Srbija i sve se to čini da se izvrši taj pritisak na Srbiju jer imamo zemlje u okruženju koje su sve u sastavu NATO-a, KFOR je prisutan na Kosovu i tu prosto ne postoji nikakva potreba za takvim savezom", naveo je on gostujući na TV Pink.

Dodao je da ne treba zaboraviti činjenicu da se 125 vojnika iz Hrvatske trenutno nalazi u AP KiM u sastavu KFOR-a koji, kako je rekao, više nije neutralna oružana sila.

Beriša je naglasio da je posao KFOR-a da obezbeđuje bezbednost na delu teritorije Srbije, ali da oni ne rade svoj deo posla.

"Mi imamo problem sa onim koji je odgovoran za bezbednost upravo gde smo mi pristali da snage NATO-a 1999. godine budu prisutne na Kosovu. Oni ne rade svoj deo posla jer njima nije posao samo da se vozikaju po tom prostoru, nego da upravo kontrolišu ovo. Sada mi imamo potpuno van kontrole. Pored njih teško naoružanje, koje nije bilo dozvoljeno Kosovskim bezbednosnim snagama, stiže. Drugo, 2028. je bio nekakav zacrtani rok kada je trebalo da se stavi u funkciju Kosovskih bezbednosnih snaga da se to pretvori u vojsku Kosova i to je nešto što nije u skladu sa Rezolucijom 1244", rekao je ministar.

Autor: D.Bošković