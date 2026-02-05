AKTUELNO

Politika

Moćna poruka predsednika Vučića: Nikada se nisam plašio kibicera i onih koji znaju samo da pljuju, to je njihov najveći problem (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Printscreen instagram ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je novi video snimak sa snažnom porukom na Instagramu.

- Ima neko ko se plaši zatvora, a neko se plaši suda naroda u budućnosti. Ja se plašim samo suda naroda u budućnosti i Boga. A ovih, danas, što mi dobacuju, što kibicuju i dobacuju i što pljuju, njih se nikada nisam plašio i to je njihov najveći problem - poručio je Vučić.

- Nikada se nisam plašio kibicera i onih koji znaju samo da pljuju, to je njihov najveći problem - napisao je predsednik u opisu snimka.

Podsetimo, predsednik se i sinoć oglasio na Instagramu porukom da je Srbija njegova sudbina.

- Ljudi, moja sudbina je Srbija i vezan sam za Srbiju i boriću se za Srbiju, pobeđivao, gubio - kazao je on.

Autor: S.M.

#Aleksandar Vučić

#Budućnost

#Politika

#Poruka

#Srbija

