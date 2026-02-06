AKTUELNO

'POKAZALI SMO SE KAO ODGOVORNA DRŽAVA' Vučić: Kad god Srbija bude nezavisna i slobodna, kad se bori za sebe, uvek će da bude napadana

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas u Mladenovcu poručio je da smo godinu dana trpeli najteži teror, i da smo izdržali sve.

- Vodili smo računa da nigde niko ne strada, pokazali smo se kao odgovorna država. I nemojte zaboraviti, kad god Srbija bude nezavisna i slobodna, kad se Srbija bori za sebe, uvek će da bude napadana. Uvek će gledati da je ruše i da je slome. Zato je naše da se borimo i da čuvamo našu Srbiju, da je ne damo nikome i da čuvamo mir. To nije lako, ali uz vašu pomoć i podršku - sve možemo! I Mladenovac i čitav ovaj deo Beograda, beskrajno mnogo volim, i lično ću se potruditi da uz sportski centar koji sam obećao da ćemo uraditi, da ćemo moći da ispunimo i vaše želje i potrebe mladih ljudi - kazao je Vučić.

Posebno se zahvalio okupljenima što ne mrze nikoga.

- I oni su naša braća i sestre, i vratiće se kada shvate koliko su ostrašćeni. Mržnja uništava onoga ko je pokazuje... Mi ćemo njih da pazimo i volimo, i da vodimo računa o Srbiji. Hvala vam najlepše, mnogo vas volim i hvala za ogromnu podršku. Živeo Mladenovac, živela Srbija - rekao je on, na šta se prolomio aplauz i povici "Aco Srbine".

