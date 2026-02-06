ŽESTOKA DIPLOMATSKA AKTIVNOST PREDSEDNIKA VUČIĆA: Od Turske, preko Minhena do sastanka sa Alijevim i Modijem - veoma važna pitanja za Srbiju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da narednih dana ide u zvaničnu posetu Turskoj, kao i da ga čekaju važni razgovori sa turskim liderom Redžepom Tajipom Erdoganom.

- Posle toga idem u Minhen, gde ću sasvim sigurno imati i bilateralu sa šefom diplomatije Kine Vang Jiem. Zatim dolazi Alijev, veoma važna poseta. Dan posle toga idem u Indiju, gde ću imati bilateralu i sa Narendrom Modijem, zatim me čekaju Kompan i ostali. Posle toga idem u Kazahstan - rekao je Vučić nakon ceremonije otvaranja rekonstruisane "Gimnazije Mladenovac" i dodao:

- Ne znam ni kako ću te letove da izdržim, morate to da uradite. Veoma važna pitanja za Srbiju. To vam pokazuje zašto svi lete ka arapskim zemljama, a smejali su se pre 12 godina kada sam počeo druženje sa šeikom Bin Zajedom. A u Srbiji su se razni smejali.

