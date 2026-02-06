Član VST Pavlović: Predsednik Saveta čini krivična dela i ima pomagače i podstrekače

Član Visokog saveta tužilaštva Boris Pavlović rekao je, pored ostalog, na današnjoj sednici, da kao tužilac smatra da predsednik tog Saveta Branko Stamenković u dužem vremenskom periodu čini krivična dela.

"Moje mišljenje kao tužioca je da predsednik VST u dužem vremenskom periodu vrši krivična dela i da u ovom sazivu Saveta ima svoje pomagače i podstrekače“, naveo je Pavlović, koji je izborni član Saveta iz reda javnih tužilaca i kandidat za novi sastav.

Obraćajući se Stamenkoviću lično dodao je: "ali svaka čast na hrabrosti. Prvi put ste pokazali da ste ozbiljno hrabri za svih ovih pet godina. Sve je vezano za akte koje donostite. Pored dostalog ste naveli i jednu rečenicu da je odluka Ustavnog suda doneta zbog 'navodne' povrede prava“, naveo je Pavlović, zamerajući predsedniku VST što dovodi u pitanje na taj način odluku Ustavnog suda.

Podsetio je na poništavanje konkursa iz 2024. godine .. i druge akte Stamenkovića, čemu su se on kao i član Saveta Predrag Milovanović protivili, dok sada, kako je pojasnio, Stamenković pokušava da na brzinu sprovede neke izbore i pokaže da radi.

Osvrnuo se i na česta gostovanja Stamenkovića na televizijama i podsetio ga kako je ranije kritikovao Milovanovića što gostuje na N1, Novoj S itd. i što se nekad potpiše kao član udruženja, a nekad kao član Saveta.

„S prezirom ste govorili o tim mediima, a sada se vi ne skidate s tih televizija, non stop komentarišete nešto, a narod to ne razume. Često niste govorili istinu“, rekao je Pavlović.

Prethodno je kritikovao i različita Stamenkovićeva tumačenja, kako je naveo, "svega i svačega“ od mailova do odluke Ustavnog suda.

"Dajete tumačenja kako vama odgovara i interesima koje imate. Tri puta ste rekli kada sam poslao mail (u toku noći), pa možda sam imao noćnu moru od vas pa ne mogu da spavam. Niko se ne seća svoje ružne prošlosti…", rekao je Pavlović.

Povodom komentara da su maletene identičnit prigovori koji su izjavljeni na proces tužilačih izbora, Pavlovć je primetio i da su članovi Izborne komisije takođe podneli identične ostavke.

Kao kandidat na izborima nije komentariosao sam izborni proces i sve dalje odluke.

