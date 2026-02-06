ŽESTOKA REAKCIJA POKRETA ZA NAROD I DRŽAVU: "Prekrečavanje grafita je napad na srpsko nacionalno pamćenje"

Povodom uklanjanja grafita sa porukom „Kad se vojska na Kosovo vrati“ u dvorištu Osnovne škole „Učitelj Tasa“ u Nišu, zvaničnim saopštenjem oglasio se Pokret za narod i državu.

Ovaj čin, koji su izveli aktivisti Zeleno-levog fronta, ocenjen je kao "ideološki vandalizam" i direktan udar na držvotvornu tradiciju.

"Sistematsko brisanje identiteta"

U saopštenju se ističe da ovo nije izolovan incident, već nastavak provokacija usmerenih ka brisanju srpskog identiteta iz javnog prostora.

„Proglašavanje rodoljubivih poruka za 'govor mržnje' od strane onih kojima su strani centri moći bliži od sopstvenog naroda, predstavlja grubu i zlonamernu zamenu teza. Kosovski zavet nije poziv na nasilje, već temelj na kojem je Srbija opstala“, poručuju iz Pokreta.

Osuda učešća prosvetnih radnika

Iz Pokreta za narod i državu posebno naglašavaju da je nedopustivo učešće ljudi iz obrazovnog sistema u ovakvim akcijama.

Prozivka prosvetara: U saopštenju se navodi da su pojedinci poput učitelja Dejana Petrovića, učestvovanjem u ovom činu, zloupotrebili profesiju radi političke indoktrinacije mladih.

Ideološko nasilje: Pokret tvrdi da se mladim generacijama agresivno nameće narativ stida prema sopstvenim korenima.

Politički odgovor: "Srbija će se izboriti sa marginalnim pojavama"

Pokret ocenjuje delovanje Zeleno-levog fronta kao "antidržavno" i poručuje da njihova ideologija nema uporište u volji većinskog naroda.

„Sigurni smo da će se Srbija, nastala na žrtvi svojih predaka, izboriti sa ovakvim marginalnim pojavama, a da će Kosovo i Metohija zauvek ostati sastavni deo naše Otadžbine,“ zaključuje se u saopštenju uz poruku: „Dogodine u Prizrenu! Živela Srbija!“

Autor: Dalibor Stankov