'LJUDI SU RAZOČARANI, MUKA IM JE PROTESTA' Novinarka lista "Danas" priznaje debakl blokaderskog pokreta

Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić

Novinarka blokaderskog lista priznala debakl blokadera.

Naime, Safeta Biševac, novinarka "Danas-a", izjavila je sledeće:

Građani su prilično razočarani, mi smo cele prošle godine imali proteste, imali smo proteste na kojima su bile desetine i stotine hiljada ljudi pa se ništa konkretno nije desilo i mislim da je ljudima preko glave protesta i takvih vidova borbe protiv vlasti! Građani su očekivali da će nakon okupljenih 100-200 hiljada ljudi u Beogradu da se nešto desi, da dođe do neke promene vlasti, očekivali su ranije izbore i promene a nije se desilo ništa! Možda su razočarani, možda misle da se ne može ništa rešiti protestima i ja se tu slažem, protestima teško da može da se učini nešto konkretno!"
RADULOVIĆ: Za razliku od blokadera, za nas u SNS su Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije

