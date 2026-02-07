'LJUDI SU RAZOČARANI, MUKA IM JE PROTESTA' Novinarka lista "Danas" priznaje debakl blokaderskog pokreta

Novinarka blokaderskog lista priznala debakl blokadera.
Naime, Safeta Biševac, novinarka "Danas-a", izjavila je sledeće:
Građani su prilično razočarani, mi smo cele prošle godine imali proteste, imali smo proteste na kojima su bile desetine i stotine hiljada ljudi pa se ništa konkretno nije desilo i mislim da je ljudima preko glave protesta i takvih vidova borbe protiv vlasti! Građani su očekivali da će nakon okupljenih 100-200 hiljada ljudi u Beogradu da se nešto desi, da dođe do neke promene vlasti, očekivali su ranije izbore i promene a nije se desilo ništa! Možda su razočarani, možda misle da se ne može ništa rešiti protestima i ja se tu slažem, protestima teško da može da se učini nešto konkretno!"
NOVINARKA LISTA "DANAS" PRIZNAJE DEBAKL BLOKADERSKOG POKRETA: "Ljudi su razočarani, muka im je protesta!"— DETEKTOR LAŽI (@LaziDetektor) 07. фебруар 2026.
Safeta Biševac - Šolakov tabloid "Danas"
