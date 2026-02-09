VELIKO PRIZNANJE ZA PREDSEDNIKA: Vučić danas dobija orden za dobročinstvo od vladike Sergija

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas u Beogradu sa episkopom bihaćko-petrovačkim Sergijem, koji će mu uručiti visoko eparhijsko priznanje za dosadašnju pomoć i podršku srpskom narodu i svetinjama u ovom kraju.

Orden za ljubav prema manastiru Rmanj

Vladika Sergije će predsedniku Vučiću uručiti Orden Novomučenika bihaćko-petrovačkih. Ovo odlikovanje dodeljuje se u znak zahvalnosti za pokazano dobročinstvo i veliku ljubav prema ovoj eparhiji, a posebno za podršku manastiru Rmanj, koji predstavlja jedan od najvažnijih duhovnih centara srpskog naroda u Bosanskoj Krajini.

Detalji sastanka

Svečani susret i uručenje ordena planirani su za 11.00 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu.

Ovo priznanje dolazi kao potvrda kontinuiranog ulaganja države Srbije u obnovu svetinja i očuvanje kulturnog i duhovnog identiteta srpskog naroda van granica matice.

Autor: Dalibor Stankov